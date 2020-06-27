В Днепре спецназ 'подавлял' бунт и 'освобождал' заложников из колонии. Видео

В Днепре 25 и 26 июня правоохранители отрабатывали алгоритм действий и взаимодействие во время пресечения возможных нарушений в местах исполнения наказаний.

Полицейские Днепропетровщины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины приняли участие в антитеррористических учениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По легенде учений, группа вооруженных террористов проникла в учреждение исполнения наказаний, организовала массовые беспорядки и нарушения порядка с захватом заложников.

Правоохранители провели антитеррористические учения Пресс-служба ГУНП

Перед спецназовцами поставили задачу освободить заложников и прекратить массовые беспорядки. Благодаря эффективным и слаженным действиям спецподразделений нарушители были обезврежены, заложники освобождены.

Правоохранители провели антитеррористические учения Пресс-служба ГУНП

Также спецназовцы "КОРД" оперативно задержали сообщников террористов, обеспечивающих наблюдения. Тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным.

Правоохранители провели антитеррористические учения Пресс-служба ГУНП

Всего в учениях приняли участие около 300 правоохранителей – спецназовцы "КОРД", отдел аэроподдержки, группа реагирования патрульной полиции, подразделения СБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и представители местных органов государственной власти. Также применялась спецтехника.

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