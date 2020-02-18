В Днепре сотрудницы банка втянули людей в аферу на полмиллиона

В Днепре правоохранители разоблачили двух сотрудниц коммерческих банков, которые оформляли кредиты на людей без их ведома и забирали деньги себе.

С помощью аферы подругам удалось украсть более 500 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Как установили следователи, одна из работниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей подруге, которая работала таким же кредитным менеджером в другом банке. Вторая злоумышленница оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом примерно 20 тыс. гривен. Действуя по такой схеме, менеджеры в течение года снимали с карточек деньги и оформляли новые кредиты на лиц без их ведома", – рассказали в полиции.

Афера в банке webvybory2012.ru

Для того, чтобы схема продолжала работать и не была разоблачена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимальные платежи.

Женщинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

"Ни один человек, на чьи имена были выданы кредиты, не будет вынужден доказывать, что не получал кредитные деньги", – подчеркнули правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

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