В Днепре скутериста избили шлемом за тройное ДТП. Фото и видео

В четверг, 17 сентября, в центре Днепра на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Липинского водитель скутера спровоцировал тройное ДТП.

Скутерист хотел объехать пробку и задел автомобиль Mercedes. Когда из машины вышел ее владелец, чтобы оценить повреждения, водитель двухколесного попытался скрыться с места аварии, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина на скутере выехал на перекресток на красный сигнал светофора и влетел в Hyundai. Там его догнал водитель Mercedes и начал избивать скутериста по голове его же шлемом. Инцидент засняли на видео очевидцы события.

На место происшествия прибыли патрульные, они выяснят все детали и обстоятельства инцидента. От госпитализации все участники ДТП отказались.

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