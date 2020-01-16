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16 января • обновлено в 11:13
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Алина Рашевская

В Днепре школьник публично покончил с собой. Фото 18+

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В Днепре 16 января на улице Трансформаторной обнаружили тело молодого человека, не подававшего признаков жизни.

Труп юноши был подвешен на шнурке от капюшона на дереве. Предварительно, умершему было 15 лет, сообщает Информатор.

В Днепре школьник публично покончил с собой

В Днепре школьник публично покончил с собой

Ведомости-Украина

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Тело школьника около 7:00 обнаружил местный житель, который выгуливал собаку. Он и сообщил о находке в полицию. Как выяснилось, парень проживал неподалеку от места трагедии. Основной версией правоохранителей является самоубийство.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Внимание! Фото 18+

В Днепре школьник публично покончил с собой

В Днепре школьник публично покончил с собой

Информатор

В Днепре школьник публично покончил с собой

В Днепре школьник публично покончил с собой

Информатор

В Днепре школьник публично покончил с собой

В Днепре школьник публично покончил с собой

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге из реки достали труп мужчины без ноги. Тело умершего было покрыто численными гематомами.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
самоубийство
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