В Днепре пьяные хулиганы устроили стрельбу на пляже. lenoblinform.ru

В воскресенье, 26 июля, в Днепре на улице Набережная Заводская компания молодых людей устроила опасные развлечения на пляже.

В присутствии отдыхающих хулиганы принялись стрелять по жестяным банкам из пневматического оружия. Все это сопровождалось распитием спиртных напитков, сообщает "Днепр оперативный".

На замечания окружающих молодые люди никак не реагировали. Укротить дебоширов удалось правоохранителям, которые оперативно прибыли на место и изъяли оружие.

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