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29 октября • обновлено в 11:07
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В Днепре произошла жесткая драка в магазине: момент попал на видео. 18+

2.2т Читать материал на украинском

В Днепре 28 октября в супермаркете произошла драка между охранником и покупателем.

Инцидент произошел в "Варусе" на жилом массиве Парус. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошла жесткая драка в магазине

В Днепре произошла жесткая драка в магазине

Скриншот

Новости
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По предварительной информации, молодой человек пытался выйти из магазина, не расплатившись за товар. Охранник его остановил для досмотра, в ответ на что вор накинулся на мужчину с кулаками.

Ударом в лицо парень повалил охранника на землю, после чего бросился на выход.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пациент вывалился на ходу из "скорой помощи". 26 октября мужчина выпал из задних дверей прямо на проезжую часть. Очевидцы утверждают, что в случившемся виноват сам пациент.

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Место
Украина Днепр
Теги
грабеж Драка охрана
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Пiсля огидной "революцiї" на майданi уся країна перетворилась на гидотне смитя.
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