В Днепре произошла жесткая драка в магазине: момент попал на видео. 18+

В Днепре 28 октября в супермаркете произошла драка между охранником и покупателем.

Инцидент произошел в "Варусе" на жилом массиве Парус. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошла жесткая драка в магазине Скриншот

По предварительной информации, молодой человек пытался выйти из магазина, не расплатившись за товар. Охранник его остановил для досмотра, в ответ на что вор накинулся на мужчину с кулаками.

Ударом в лицо парень повалил охранника на землю, после чего бросился на выход.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пациент вывалился на ходу из "скорой помощи". 26 октября мужчина выпал из задних дверей прямо на проезжую часть. Очевидцы утверждают, что в случившемся виноват сам пациент.

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