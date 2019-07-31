В Днепре 31 июля по улице Маршала Малиновского произошла драка между двумя группами людей.

Как сообщает Информатор, мужчины сцепились на тротуаре и конфликт закончился пострадавшими (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, люди настолько активно отдыхали в беседке на пляже возле ресторана "Берег", что сломали там лавочку. По одной из версий, хозяин места попросил их заплатить штраф за повреждения, но денег так и не дождался, из-за чего вызвал на место охрану. По другой — вторая сторона конфликта приехала "со стороны" и к заведению отношения не имеет.

Тем не менее, когда компания отдыхающих перешла дорогу, на них налетели несколько человек.

Со слов очевидцев, последние били мужчин битой и деревянным молотком, после чего раздался выстрел. Один из компании отдыхающих упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших.

Драка на Малиновского Информатор

Когда потассовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись из виду. Люди же бросились оказывать помощь пострадавшим.

Двух мужчин забрала скорая помощь, при этом, у одного из них, по неофициальной информации, было несколько огнестрельных ранений. Для того, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных, на место вызвали наряд полиции.

Теперь правоохранители выясняют все детали инцидента.

Драка на Малиновского Информатор

Драка на Малиновского Информатор

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