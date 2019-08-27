В Днепре подростки жестоко избили мужчину: всплыли скандальные подробности

В Днепре правоохранители продолжают поиски насильника, изуродовавшего лицо 15-летней девочки.

Одним из подозреваемых был избитый толпой подростков 26 августа мужчина, однако его вина не подтвердилась. Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель пресс-службы полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Днепре толпа подростков жестоко избила мужчину Коллаж

По ее словам, потерпевший не причастен к нападению на ребенка.

"Мужчина сейчас находится в отделении полиции, дает показания. Пострадавший не имеет никакого отношения к инциденту с девочкой. Парни, которые его избили, будут отвечать за нанесение телесных повреждений по закону", - рассказала Старчевская.

На данный момент полиция Днепра проводит мероприятия по задержанию хулиганов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Пятеро парней избивали ногами мужчину прямо посреди дороги, после чего утащили его в неизвестном направлении. По их словам, мужчина – тот самый педофил, который изуродовал 15-летнюю девочку.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал