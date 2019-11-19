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19 ноября • обновлено в 14:32
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В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина: первые детали и фото с места ЧП

1.1т
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В Днепре 19 ноября около 6:00 утра возле жилого дома на улице Гладкова взорвалась граната.

В результате детонации 44-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

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Обеспокоенные хлопком неизвестного происхождения жители дома вызвали на место полицию. По приезде правоохранители обнаружили во дворе бездыханное тело мужчины. Полицейским удалось установить его личность. Как стало известно, умершим является местный житель 1975 года рождения.

По данному факту открыли уголовные производства по статьям 263 и 115. Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти мужчины.

Внимание! Фото 18+

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

Информатор

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа. На помощь пострадавшему вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
взрыв граната мужчина смерть
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У этого беспилотника большой запас гранат, над всей окраиной летает)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Беспелотник из России!!! Ахресссор, астанавись!
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