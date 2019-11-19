В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина: первые детали и фото с места ЧП

В Днепре 19 ноября около 6:00 утра возле жилого дома на улице Гладкова взорвалась граната.

В результате детонации 44-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина Коллаж

Обеспокоенные хлопком неизвестного происхождения жители дома вызвали на место полицию. По приезде правоохранители обнаружили во дворе бездыханное тело мужчины. Полицейским удалось установить его личность. Как стало известно, умершим является местный житель 1975 года рождения.

По данному факту открыли уголовные производства по статьям 263 и 115. Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти мужчины.

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В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина Информатор

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа. На помощь пострадавшему вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков.

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