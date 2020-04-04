В Днепре обокрали больницу, которая принимает больных коронавирусом

В Днепре неизвестные обокрали городскую инфекционную больницу №21, которая определена как базовая для лечения больных коронавирусом.

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Грабители разбили стекло и вытащили дорогой микроскоп. Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

"В морге 21-й инфекционной больницы на улице Канатной, которая принимает всех больных с коронавирусом, ночью разбили стекло и украли микроскоп. Пожелать им "на здоровье" или как? Украденный микроскоп стоит денег. Причём не малых", – написал Михаил Лысенко.

Неизвестные обокрали городскую инфекционную больницу №21 Информатор

Как сообщает "Радио Свобода", полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Кроме микроскопа грабители также забрали 1,5 тысячи гривень.

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