В Днепре обнаружили тело мужчины, присыпанное землей: подробности

В понедельник, 29 июня, в Днепре в посадке обнаружили тело мужчины.

Происшествие случилось на проезде Гальченко недалеко от моста. Также до этого несколько дней местные жители жаловались на трупный запах на этом участке, сообщает "Информатор".

На место прибыли патрульная полиция, кинологи и следователи.

В Днепре обнаружили тело мужчины. Фото "Информатор"

Как стало известно, на теле мужчины виднелись следы гари, а его голова была присыпана землей.

Личность умершего удалось установить. Им оказался 52-летний местный житель, который считался пропавшим без вести.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В Днепре обнаружили тело мужчины. Фото "Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Новомосковске Днепропетровской области 42-летний мужчина смертельно ранил 24-летнего парня. Как установили правоохранители, происшествие случилось на улице возле магазина в результате конфликта между двумя мужчинами.