В Днепре напали на чиновника горсовета: появилось видео

В Днепре 17 февраля нападению подвергся начальник инспекции по вопросам благоустройства городского совета Руслан Мороз.

Чиновнику удалось увернуться от злоумышленников, пострадал лишь его автомобиль. Сами преступники "засветились" на камеру видеонаблюдения, передает "Днепр Час".

По словам пострадавшего, сразу после нападения он позвонил супруге. Убедившись, что его семьи это никак не коснулось, Мороз заехал на заправку, где сообщил о произошедшем патрульным. Домой они вернулись уже вместе.

В Днепре напали на чиновника горсовета Скриншот

В тот вечер по всей области был объявлен план "Перехват". Правоохранители сразу же начали расследование дела, однако преступная банда до сих пор на свободе. Сам чиновник уверен, что ему хотели отомстить.

"Скорее всего, это была "ответка" за то, что мы в Днепре закрываем достаточно громкие "наливайки". И пока других вариантов нет", – рассказал Мороз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 17 февраля, в Днепре неизвестные напали на начальника инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслана Мороза. Происшествие случилось возле дома чиновника около 19:25.

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