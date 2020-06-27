В Днепре на правобережной части города внезапно пропала вода: в чем причина

В субботу, 27 июня, в Днепре большинство жителей Правого берега Днепра остались без воды.

На высоковольтных кабелях городской сети водоснабжения произошла поломка. Из-за чего повысительная насосная станция оказалась обесточенной, сообщает "Информатор".

В частности, на отсутствие воды жалуются жители ж/м Тополь, проспекта Гагарина, проспекта Богдана Хмельницкого, Запорожского шоссе, улицы Шинной и 12-го квартала. По информации аварийной службы коммунального предприятия "Днепрводоканал", давление в домах может быть, как снижено, так и отсутствовать вообще. Касается это только правобережной части города.

В Днепре на правобережной части города внезапно пропала вода 048.ua

Сколько времени необходимо коммунальщикам, чтобы устранить поломку, на данный момент неизвестно. Со слов местных жителей, некоторые из них сидят без воды уже около часа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 1 июля будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения.