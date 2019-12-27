В Днепре на пешеходном переходе авто сбило подростка: фото аварии

В Днепре 27 декабря на улице Петра Быкова случилось ДТП с участием автомобиля Volkswagen и пешехода.

Из-за плотного потока машин водитель легковушки не заметил парня на "зебре". Об этом сообщает Информатор.

В Днепре на пешеходном переходе авто сбило подростка Информатор

Авария случилась около 13:30. Парень перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора по "зебре", однако и это не убезопасило его от ДТП. Пешехода попросту не заметили из-за перегруженного трафика. Удар оказался довольно сильным и пришелся на водительскую часть лобового стекла.

В Днепре на пешеходном переходе авто сбило подростка Информатор

В Днепре на пешеходном переходе авто сбило подростка Информатор

Юношу госпитализировали в детскую больницу. О характере и тяжести полученных травм сведений пока нет. На месте случившегося работали патрульные.

В Днепре на пешеходном переходе авто сбило подростка Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на период зимних каникул несовершеннолетним ограничат нахождение в общественных местах в вечернее время. Комендантский час введен для детей до 16 лет.

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