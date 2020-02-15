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15 февраля • обновлено в 12:28
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/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре на перекрестке произошло серьезное ДТП: одна машина перевернулась на крышу. Видео

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В субботу, 15 февраля, в Днепре на улице Камчатской столкнулось несколько автомобилей.

Авария произошла по направлению к вокзалу около 9:40. В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу. Об этом сообщил Днепр оперативный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Камчатской перевернулся автомобиль

На Камчатской перевернулся автомобиль

Telegram/ДТП пробки Днепр

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На Камчатской перевернулся автомобиль

На Камчатской перевернулся автомобиль

Telegram/ДТП пробки Днепр

На Камчатской перевернулся автомобиль

На Камчатской перевернулся автомобиль

Telegram/ДТП пробки Днепр

По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв. На месте работает полиция и медики. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Янтарной автомобиль Volkswagen слетел с дороги и перевернулся. В происшествии пострадала девушка

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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