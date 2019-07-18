В Днепре на Набережной произошло ДТП: пострадала пассажирка мотоцикла

18-го июля около 15:00 в Днепре на Набережной Победы столкнулись Toyota и мотоцикл.

Оба транспортных средства двигались со стороны центра. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП в Днепре Информатор

Водитель мотоцикла начал перестраиваться на полосу, по которой двигался автомобиль, в то время как легковушка пыталась его обогнать. В результате избежать столкновения не удалось.

Пострадавшую пассажирку мотоцикла госпитализировали с многочисленными ушибами. Водитель Toyota от медицинской помощи отказался.

Столкновение на Набережной в Днепре Информатор

На месте ДТП работают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик: 7 человек пострадали.

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