В Днепре на горячем поймали копа-оборотня: фото и видео задержания

Во время получения взятки во вторник, 21 января, в центре Днепра задержали оперуполномоченного уголовного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Сотрудник полиции пообещал подозреваемому способствовать в изменении правовой квалификации в уголовном деле на менее суровую. Об этом сообщили на странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За такую "услугу" старший лейтенант полиции требовал 12 тысяч гривен взятки. Во время получения второй части суммы полицейского задержали на месте преступления.

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

"Деньги полицейский получил двумя частями. Сразу после получения в собственном автомобиле второй – 7000 гривен – его задержали работники Днепропетровского управления ДВБ НПУ, следователи ГБР и прокуратуры области. Вещественные доказательства изъяты", – рассказали в полиции.

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Сейчас сотрудник полиции задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Днепре полицейского поймали на взятке Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.

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