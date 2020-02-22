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22 февраля • обновлено в 10:42
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Игорь Кравченко

В Днепре на глазах у перехожих внезапно умер мужчина. Видео

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В пятницу, 21 февраля, в Днепре на улице Глинки мужчине неожиданно стало плохо, и он упал на асфальт.

Инцидент произошел на остановке возле ресторана KFC. Прохожие вызвали на место скорую помощь. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, мужчине было около 50 лет. По приезде медиков он уже не подавал признаков жизни. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Личность умершего устанавливается, с его родственниками свяжутся.

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В центре Днепра умер мужчина

В центре Днепра умер мужчина

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра грузовик переехал человека. Мужчине раздробило ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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