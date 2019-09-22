В Днепре мужчина умер при загадочных обстоятельствах

В Днепре 21 сентября возле ломбарда "Капитал" обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии.

Прохожие попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре мужчина скончался прямо на улице Коллаж

По словам девушек, которые проходили мимо в цветочный магазин, еще около 20:30 мужчина сидел на парапете возле ломбарда. Выйдя из магазина, девушки увидели его лежащим на земле.

Очевидцы сразу же обратились в полицию. Одна из девушек попыталась спасти потерпевшего, сделав ему непрямой массаж сердца, однако было слишком поздно – мужчина был уже мертв.

Известно, что умершему было около 55-60 лет. Внешним видом он не напоминал бездомного. Личность мужчины установить пока не удалось, так как у него не было при себе каких-либо документов.

На месте происшествия детали случившегося выясняли следователи и судмедэксперты.

В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер во время секса. В машине такси прохожие нашли тело мужчины со спущенными штанами. Таксист умер во время полового акта с девушкой легкого поведения.

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