В Днепре мужчина умер при загадочных обстоятельствах

В Днепре 21 сентября возле ломбарда "Капитал" обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии.
Прохожие попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре мужчина скончался прямо на улице
Коллаж
По словам девушек, которые проходили мимо в цветочный магазин, еще около 20:30 мужчина сидел на парапете возле ломбарда. Выйдя из магазина, девушки увидели его лежащим на земле.
Очевидцы сразу же обратились в полицию. Одна из девушек попыталась спасти потерпевшего, сделав ему непрямой массаж сердца, однако было слишком поздно – мужчина был уже мертв.
Известно, что умершему было около 55-60 лет. Внешним видом он не напоминал бездомного. Личность мужчины установить пока не удалось, так как у него не было при себе каких-либо документов.
На месте происшествия детали случившегося выясняли следователи и судмедэксперты.
В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины
Информатор
В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины
Информатор
В Днепре возле ломбарда нашли труп мужчины
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер во время секса. В машине такси прохожие нашли тело мужчины со спущенными штанами. Таксист умер во время полового акта с девушкой легкого поведения.
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