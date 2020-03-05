Главная Новости
5 марта • обновлено в 19:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

В Днепре мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Фото и видео 18+

433
Читать материал на украинском

В четверг, 5 марта, в Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть.

В здании, где произошла трагедия, идет ремонт фасада. Однако погибший не имел отношения к строительным работам, а жил в доме, сообщает Днепр оперативный (Внимание! Фото и видео 18+).

Тело обнаружили между фасадом и строительным забором. На вид погибшему 35-40 лет. На место происшествия прибыла полиция и "скорая". Личность погибшего устанавливается.

В Днепре мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Фото и видео 18+

Днепр оперативный

В Днепре мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Фото и видео 18+

Днепр оперативный

В Днепре мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Фото и видео 18+

Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неизвестный мужчина на автомобиле пытался похитить двоих школьниц, гнался за ними по улице и представлялся отцом девочек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги