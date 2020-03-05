В Днепре мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Фото и видео 18+

В четверг, 5 марта, в Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть.

В здании, где произошла трагедия, идет ремонт фасада. Однако погибший не имел отношения к строительным работам, а жил в доме, сообщает Днепр оперативный (Внимание! Фото и видео 18+).

Тело обнаружили между фасадом и строительным забором. На вид погибшему 35-40 лет. На место происшествия прибыла полиция и "скорая". Личность погибшего устанавливается.

Днепр оперативный

Днепр оперативный

Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неизвестный мужчина на автомобиле пытался похитить двоих школьниц, гнался за ними по улице и представлялся отцом девочек.

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