В Днепре маршрутка с людьми на скорости влетела в столб: фото и видео с места ДТП

В понедельник, 3 февраля, в Днепре маршрутка №45 с людьми в салоне на скорости влетела в столб.

Авария произошла на Слобожанском проспекте около 15:30. Видео момента столкновения очевидцы опубликовали в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП с маршруткой в Днепре Днепр оперативный

Как сообщили на странице патрульной полиции в Facebook, в результате столкновения пострадали четыре пассажира. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

Предварительно, ДТП спровоцировал микроавтобус Renault, который подрезал маршрутку. Водитель последней пытался избежать столкновения, резко вывернул руль вправо и потерял управление. В результате авто врезалось в столб.

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

От удара сидения в маршрутке сложились "в гармошку".

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

ДТП с маршруткой в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Николаеве местные жители устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину. "Мерседес" мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. По ходу движения автомобиля выбежала женщина. Он не успел отреагировать и сбил ее.

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