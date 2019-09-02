В Днепре маршрутчик угрожал пассажиру "лупануть" его. Видео

В Днепре водители маршруток часто по-хамски относятся к пассажирам.
Так, на 106 маршруте водитель в открытую грубил пенсионеру и грозил ударить. Об этом OBOZREVATEL узнал в телеграм-канале "Huevuy Dnepr" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Очевидцы запечатлели инцидент на видео, на котором маршрутчик начал ругаться с пенсионером и грозился "лупануть" его.
Маршрутчик угрожал пассажиру
Затем водитель добавил, что не может позволить сделать это, так как находится на работе.
В соцсети люди возмутились поведением водителя:
"Пусть лучше своего батю лупанет", "Жаль, но это обычные будни", "Жаль меня там не было, я бы позволил водителю остановиться и въ@бать бы за такое", "Самая тупая отмазка, которую я слышал на работе", "Угрозы - удел слабых", – пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.
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