В Днепре легковушка столкнулась с джипом и врезалась в забор: пострадал ребенок. Фото

В Днепре легковушка столкнулась с джипом и врезалась в забор. Информатор

В субботу, 27 июня, на перекрестке улицы Калиновой с Янтарной столкнулись Toyota и Daewoo.

От удара один из автомобилей вылетел на обочину и врезался в забор. В результате аварии пострадал 4-летний ребенок. Его с места аварии забрала скорая помощь, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, Toyota спускалась вниз по улице Янтарной, а Daewoo поднимался вверх. Оба автомобиля ехали на "зеленый" сигнал светофора. Со слов патрульных, водитель Daewoo, опережая другую машину, на повороте резко выскочил перед Toyota. Как бы мужчина не пытался избежать столкновения, сделать это он не смог.

В Днепре легковушка столкнулась с джипом и врезалась в забор Информатор

В Днепре легковушка столкнулась с джипом и врезалась в забор Информатор

После удара Daewoo вынесло на обочину, где он врезался в забор. Toyota стала поперек дороги. В салоне последнего автомобиля находился 4-летний ребенок. Он был пристегнут в детском кресле. Несмотря на это, девочка жаловалась, что у нее болит грудь, из-за чего на место вызвали скорую. Медики настояли на госпитализации, чтобы окончательно убедиться, что с малышкой все в порядке. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре поезд сбил полуторагодовалого ребенка. По данному факту полиция открыла уголовное дело.