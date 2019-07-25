В Днепре грузовой автомобиль сбил женщину на велосипеде

Утром 25-го июля в Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП.

Грузовой автомобиль "ГАЗель" сбил пенсионерку на велосипеде. Об этом сообщает "Відкритий".

Новости В Днепре Volkswagen не уступил дорогу Chevrolet и спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Днепре грузовик сбил пенсионерку Відкритий

Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу №6.

ДТП в Днепре на Слобожанском проспекте Відкритий

На месте происшествия детали аварии выясняет следственно-оперативная группа.

ДТП в Днепре на Слобожанском проспекте Відкритий

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье произошло жуткое "пьяное" ДТП.

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