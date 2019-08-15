Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре голый мужчина разгуливал по городу

321 Читать материал на украинском

В Днепре на жилом массиве Победа-4 разгуливал мужчина без одежды.

Инцидент произошел 14-го августа. Об этом стало известно в в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Избили и ограбили: под Днепром жестоко поиздевались над семьей

В Днепре голый мужчина шокировал прохожих

В Днепре голый мужчина шокировал прохожих

Dnepr24

Мужчина гулял во дворе в одних шлепанцах и с полотенцем в руках. Местные жители вызвали полицию. Вскоре на место приехали патрульные и медики.

Скриншот

Скриншот

Facebook

Обнаженного мужчину сняли на видео очевидцы инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина организовал наркобизнес. В Кривом Роге 60-летний мужчина хранил и продавал наркосодержащие вещества.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Голые мужчина полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...