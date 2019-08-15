В Днепре голый мужчина разгуливал по городу

В Днепре на жилом массиве Победа-4 разгуливал мужчина без одежды.

Инцидент произошел 14-го августа. Об этом стало известно в в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре голый мужчина шокировал прохожих Dnepr24

Мужчина гулял во дворе в одних шлепанцах и с полотенцем в руках. Местные жители вызвали полицию. Вскоре на место приехали патрульные и медики.

Скриншот Facebook

Обнаженного мужчину сняли на видео очевидцы инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина организовал наркобизнес. В Кривом Роге 60-летний мужчина хранил и продавал наркосодержащие вещества.

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