В Днепре голый мужчина разгуливал по городу

В Днепре на жилом массиве Победа-4 разгуливал мужчина без одежды.
Инцидент произошел 14-го августа. Об этом стало известно в в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре голый мужчина шокировал прохожих
Dnepr24
Мужчина гулял во дворе в одних шлепанцах и с полотенцем в руках. Местные жители вызвали полицию. Вскоре на место приехали патрульные и медики.
Скриншот
Обнаженного мужчину сняли на видео очевидцы инцидента.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина организовал наркобизнес. В Кривом Роге 60-летний мужчина хранил и продавал наркосодержащие вещества.
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