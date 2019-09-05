В Днепре двое пьяных мужчин устроили стрельбу на набережной

В Днепре двое мужчин устроили стрельбу возле остановки общественного транспорта на Сичеславской набережной.
Сообщение о происшествии поступило около 17:00 4 сентября, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Двое мужчин устроили стрельбу возле остановки на набережной
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили двух мужчин, похожих по предоставленному им описанию, с признаками алкогольного опьянения.
Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет.
Мужчины подтвердили, что действительно стреляли.
Рядом с местом происшествия полицейские нашли 3 гильзы.
Патрульные вызвали вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников Военную службу правопорядка, поскольку один из мужчин представился военным.
Нарушителей доставили в Новокодакское отделение полиции.
У мужчин нашли ружье, пистолет и кастет
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Нарушителей доставили в отделение полиции
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали парня, который с пистолетом напал на местного жителя. Нападение произошло на проспекте Слобожанском. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку.
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