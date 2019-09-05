В Днепре двое пьяных мужчин устроили стрельбу на набережной

В Днепре двое мужчин устроили стрельбу возле остановки общественного транспорта на Сичеславской набережной.

Сообщение о происшествии поступило около 17:00 4 сентября, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Двое мужчин устроили стрельбу возле остановки на набережной Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили двух мужчин, похожих по предоставленному им описанию, с признаками алкогольного опьянения.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет.

Мужчины подтвердили, что действительно стреляли.

Рядом с местом происшествия полицейские нашли 3 гильзы.

Патрульные вызвали вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников Военную службу правопорядка, поскольку один из мужчин представился военным.

Нарушителей доставили в Новокодакское отделение полиции.

У мужчин нашли ружье, пистолет и кастет Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Нарушителей доставили в отделение полиции Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали парня, который с пистолетом напал на местного жителя. Нападение произошло на проспекте Слобожанском. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку.

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