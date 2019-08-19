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В Днепре девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа: фото и подробности

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В Днепре 19 августа на Донецком шоссе обнаружили труп молодой девушки.

По предварительной информации, она покончила с собой, спрыгнув с 9-го этажа, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушка выпрыгнула из окна

Девушка выпрыгнула из окна

VladNews

Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

По неподтвержденной информации, этой ночью 26-летнюю девушку снимали с окна другой многоэтажки. Тогда она говорила полицейским, что просто хотела сделать селфи. С ней провели беседу, после чего отвезли домой к родителям.

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Спустя несколько часов ее тело обнаружили на ступеньках крыльца подъезда. На лестничной площадке на 9-м этаже нашли стул.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи - они констатировали смерть.

Сейчас правоохранители опрашивают всех возможных свидетелей и выясняют, носит ли происшествие криминальный характер.

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Отметим, что предсмертной записки погибшая не оставила. Кроме этого, о своих намерениях покончить с собой, предварительно, также не говорила.

Девушка выпрыгнула из окна

Девушка выпрыгнула из окна

Информатор

Девушка выпрыгнула из окна

Девушка выпрыгнула из окна

Информатор

Девушка выпрыгнула из окна

Девушка выпрыгнула из окна

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге спасали 23-летнюю девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа многоквартирного дома.

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Место
Украина Днепр
Тег
самоубийство
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