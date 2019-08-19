В Днепре девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа: фото и подробности

В Днепре 19 августа на Донецком шоссе обнаружили труп молодой девушки.

По предварительной информации, она покончила с собой, спрыгнув с 9-го этажа, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушка выпрыгнула из окна VladNews

Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

По неподтвержденной информации, этой ночью 26-летнюю девушку снимали с окна другой многоэтажки. Тогда она говорила полицейским, что просто хотела сделать селфи. С ней провели беседу, после чего отвезли домой к родителям.

Спустя несколько часов ее тело обнаружили на ступеньках крыльца подъезда. На лестничной площадке на 9-м этаже нашли стул.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи - они констатировали смерть.

Сейчас правоохранители опрашивают всех возможных свидетелей и выясняют, носит ли происшествие криминальный характер.

Отметим, что предсмертной записки погибшая не оставила. Кроме этого, о своих намерениях покончить с собой, предварительно, также не говорила.

Девушка выпрыгнула из окна Информатор

Девушка выпрыгнула из окна Информатор

Девушка выпрыгнула из окна Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге спасали 23-летнюю девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа многоквартирного дома.

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