В Днепре детей едва не похитили средь бела дня: мужчина обещал конфеты и чипсы
В Днепре детей едва не похитили средь бела дня. medium.com
В Днепре неизвестный пытался заманить в машину детей, которые временно остались без присмотра взрослых.
За это мужчина предлагал им конфеты и чипсы. Инцидент произошел средь бела дня в одном из дворов по адресу Донецкое шоссе, сообщили в Facebook-группе "Левобережный 3 Днепр".
Подозрительного незнакомца рядом с ребятами заметили их родители, которые находились неподалеку, и бросились их спасать. Злоумышленник тем временем успел скрыться в неизвестном направлении.
В Днепре детей едва не похитили средь бела дня Facebook/"Левобережный 3 Днепр"
Об инциденте уже заявили в полицию. Возмущенные местные жители, опасаясь за безопасность своих детей, также начали собственное расследование.
Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"
Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"
Как отметили участники сообщества, месяц назад в этом же районе имела место похожая ситуация. Тогда жертвами похитителя едва не стали две маленькие девочки.
Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"
Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе банда пыталась похитить бизнесмена.