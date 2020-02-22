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22 февраля • обновлено в 16:47
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Игорь Кравченко

В Днепре автомобиль на скорости снес велосипедиста. Видео

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В пятницу, 21 февраля, в Днепре на проспекте Слобожанском машина сбила велосипедиста.

Инцидент произошел возле гипермаркета "Эпицентр". Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, на Слобожанском проспекте автомобиль KIA наехал на велосипедиста. С места аварии скорая помощь госпитализировала велосипедиста в больницу. На месте также работала полиция.

На проспекте Слобожанском машина сбила велосипедиста

На проспекте Слобожанском машина сбила велосипедиста

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на глазах у перехожих внезапно умер мужчина. Инцидент произошел на остановке на улице Глинки.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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