В воскресенье, 23 февраля, в Днепре на Криворожском шоссе ВАЗ на полном ходу влетел в колеса фуры.

С места аварии двоих пострадавших — водителя и пассажира легковушки — в тяжелом состоянии забрали бригады "скорых". Об этом сообщил Информатор.

По предварительной информации полиции, водитель фуры, двигаясь в сторону города, решил развернуться через две сплошные. ВАЗ ехал в попутном ему направлении. Как только фура пошла на разворот, в его задние колеса и влетела легковушка. Удар был такой силы, что передняя часть кузова автомобиля превратилась в груду металла.

Водителя ВАЗ зажало в салоне — чтобы достать его на помощь вызвали службу спасения. Мужчина изначально был контактный, но позже стал терять сознание. Когда он вовсе перестал реагировать на медиков, те приняли решение доставать его до приезда бригады спасателей. Патрульные выломали дверь машины и начали разжимать сидения, когда к месту подъехали спасатели. Совместными усилиями им удалось освободить мужчину и вытащить из салона автомобиля.

В тот момент он уже не дышал. На протяжении 10-15 минут медики "качали" мужчину, пытаясь запустить его сердце. Позже пульс появился, однако самостоятельно дышать он не мог. Его сразу же погрузили в реанимобиль и госпитализировали. Еще один пострадавший — пассажир ВАЗа — остался жив, но получил серьезные травмы. Предварительно, у него сломаны обе ноги. С места аварии его также забрала бригада медиков.

Автомобиль ВАЗ влетел в фуру Информатор

Автомобиль ВАЗ влетел в фуру Информатор

Автомобиль ВАЗ влетел в фуру Информатор

Со слов очевидцев, ВАЗ летел по трассе на большой скорости. Он обгонял и периодически "подрезал" попутные авто. В салоне автомобиля лежала открытая бутылка водки и пиво, однако были ли пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения — пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине в жуткой аварии пострадало 5 человек. Один из водителей погиб на месте. Его тело вырезали спасатели.

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