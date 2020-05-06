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6 мая • обновлено в 22:49
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В Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо

7.6т
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В Днепре мужчина во ходе конфликта с 17-летним парнем выстрелил ему в лицо из револьвера.

Происшествие случилось в среду, 6 апреля, во дворе одного из домов на улице Семафорной, сообщает "Информатор". По предварительной информации, оружие было сигнальным – для стрельбы холостыми или шумовыми патронами.

Компания подростков, которая гуляла во дворе, якобы начала донимать соседа. Мужчина сделал им замечание, но те его проигнорировали. В результате он вышел на улицу и произвел выстрел парню в лицо.

В Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо

В Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо

Информатор

Пострадавший получил небольшой ожог возле глаза. Медики "скорой" госпитализировали его в больницу. Стрелка задержали полицейские и доставили в районное отделение для дальнейших разбирательств. На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа. Официального комментария по поводу случившегося пресс-служба Национальной полиции пока не давала.

В Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо

В Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге на улице ревнивец расстрелял молодую пару.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
стрельба
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Днепр Происшествия

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