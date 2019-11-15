Неизвестная женщина пыталась увести чужого ребенка с территории детского сада №219 в Днепре.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября, сообщает в группу "Райончик" в Facebook пользовательница Валерия Сердюк.

В детском саду Днепра неизвестная пыталась похитить ребенка (иллюстрация) lvivpost.net

"Вчера (14.11.2019г.) около 17:00 на территории 219 детского сада была украдена дочь моей подруги. За ребёнком в сад пришла бабушка. В тот момент, когда бабушка снимала бахилы, ребёнок вышел с группы на улицу. Через 30 секунд бабушка вышла, а внучки уже нет", – написала женщина.

По ее словам, бабушке ребенка помогли проходящие мимо парень с девушкой, которые видели, как девочку увела неизвестная женщина. Парень успел догнать ее и помог вернуть ребенка.

Сообщается, что незнакомка успела убежать.

В комментариях другая женщина сообщила, что ее ребенка также пытались увести.

"Вчера возле АТБ, который в конце Косиора, к моей дочке подошла женщина лет 40-45, и пыталась заманить её за дом, обещала там показать котёнка, и дать покормить его. Дочка не повелась. Смотрю, на районе обострение", – написала она.

Группа "Райончик" в Facebook

Группа "Райончик" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Буске (Львовская область) бывший зэк пытался похитить из школы ученицу ООШ №1. Инцидент произошел во время занятий физкультурой, которые происходили на стадионе учебного заведения.

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