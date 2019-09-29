В Днепре мужчины устроили жесткую драку посреди улицы.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября, об этом сообщили в Telegram-канале "Ху@вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жесткая драка Хибины.com

Так, на видео видно, что между двумя мужчинами произошел конфликт по неизвестной причине. Вокруг собралось много людей, которые снимали происходящее на телефон, но никак не пытались разборонить мужчин.

Затем некоторые днепряне пытались утихомирить конфликт, но у них это не получилось.

Отметим, что в конце один из мужчин уложил своего противника на асфальт и он лежал без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье школьницы устроили жесткое побоище.

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