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29 сентября • обновлено в 12:04
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Уложили на асфальт: в Днепре посреди улицы вспыхнула жесткая драка. Видео

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В Днепре мужчины устроили жесткую драку посреди улицы.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября, об этом сообщили в Telegram-канале "Ху@вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Жесткая драка

Жесткая драка

Хибины.com

Так, на видео видно, что между двумя мужчинами произошел конфликт по неизвестной причине. Вокруг собралось много людей, которые снимали происходящее на телефон, но никак не пытались разборонить мужчин.

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Затем некоторые днепряне пытались утихомирить конфликт, но у них это не получилось.

Отметим, что в конце один из мужчин уложил своего противника на асфальт и он лежал без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье школьницы устроили жесткое побоище.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Драка Конфликт
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Я то сначала подумал, что позитивная новость, уложили асфальт в Днепре, потом вчитался, ан-нет, все впорядке)!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это украинский мир …
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