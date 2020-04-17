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17 апреля • обновлено в 16:07
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Убийцей женщины, найденной в пакете у реки, оказался любовник-каннибал: подробности

1.6т
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Женщина, обезображенное тело которой нашли в пакете на берегу реки в Кривом Роге Днепропетровской области, погибла от рук своего любовника.

Горожане опознали труп и предположили, что к убийству может быть причастен местный житель Александр по кличке Молдаванин. Шесть лет назад мужчину обвиняли в убийстве жены, однако тогда ему удалось избежать наказания из-за нехватки доказательств, сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Пожаловав домой к потенциальному подозреваемому для допроса, правоохранители застали мужчину за поеданием ног жертвы. Он признался, что перерезал ей горло в ходе ссоры. Конечности убитой решил съесть из-за сильного голода.

Убийство в Кривом Роге

Убийство в Кривом Роге

Коллаж

41-летний горожанин был задержан в течение суток. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области 14 апреля на берегу реки обнаружили обезображенный труп женщины в мешке. Тело было лишено ног.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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Днепр Происшествия

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