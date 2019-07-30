Убийство двух патрульных в Днепре: дело получило продолжение

Днепровский апелляционный суд рассматривает жалобу Александра Пугачева, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух патрульных полицейских 25 сентября 2016 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Соответствующее решение суд присяжных Кировского районного суда Днепра вынес 8 апреля текущего года. Также суд решил конфисковать имущество осужденного и взыскать с него в пользу потерпевшей стороны 3 млн гривен морального ущерба.

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"Не согласившись с таким решением суда обвиняемый подал апелляцию", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ходе заседания 30 июля суд рассмотрел заявление Пугачева о переносе слушания дела и объявил перерыв до 17 сентября 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 сентября 2016 года в Днепре возле автовокзала расстреляли полицейских. Сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко умерла в больнице.

Спустя несколько часов убийца был задержан, им оказался разыскиваемый "торнадовец" Александр Пугачев.

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