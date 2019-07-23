Требовали денег: в Днепре мужчины в масках ворвались в дом и избили хозяев

В Днепре в ночь на 23 июля неизвестными в балаклавах было совершено разбойное нападение на частный дом, расположенный на улице Молодежной.

Двое мужчин принялись избивать женщину, требуя денег. Об этом сообщает "Информатор".

Разбойное нападение в Днепре Херсонцы

Внимание преступников переключилось на внуков-подростков, которые на крики прибежали в комнату. Один из грабителей ударил 15-летнего мальчика, после чего сбежал через окно в ванной в комнате вместе с сообщником.

Пострадавшим предоставили первую медицинскую помощь.

На месте случившегося детали происшествия выясняют следственно-оперативная группа и кинологи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинка поразила сеть душераздирающей историей о нападении.

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