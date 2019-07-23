Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Требовали денег: в Днепре мужчины в масках ворвались в дом и избили хозяев

274 Читать материал на украинском

В Днепре в ночь на 23 июля неизвестными в балаклавах было совершено разбойное нападение на частный дом, расположенный на улице Молодежной.

Двое мужчин принялись избивать женщину, требуя денег. Об этом сообщает "Информатор".

Новости
Забили насмерть: в Киеве в Гидропарке произошло нападение

Разбойное нападение в Днепре

Разбойное нападение в Днепре

Херсонцы

Внимание преступников переключилось на внуков-подростков, которые на крики прибежали в комнату. Один из грабителей ударил 15-летнего мальчика, после чего сбежал через окно в ванной в комнате вместе с сообщником.

Пострадавшим предоставили первую медицинскую помощь.

На месте случившегося детали происшествия выясняют следственно-оперативная группа и кинологи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинка поразила сеть душераздирающей историей о нападении.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр нападение на женщину патрульная полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel