Суд в Днепре отправил двух таможенников на 6 лет в тюрьму за взятки

Суд в Днепре приговорил начальника отдела Днепропетровской таможни к 6 годам тюрьмы и главного инспектора одного из отделов областной таможни - к 5 годам и 2 месяцам за взяточничество.

Суд признал чиновников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, передает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Суд приговорил таможенников к 6 годам тюрьмы за взятки Пресс-служба СБУ

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали деньги от частных предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов", - сказано в сообщении.

Злоумышленники были задержаны в январе 2016 года во время получения очередной взятки.

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра признал их виновными в преступлении, приговорил к лишению свободы и конфискации всего пренадлежащего им имущества.

Также суд на 3 года лишил осужденных права занимать должности в правоохранительных органах.

Постановлением Днепровского Апелляционного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшего директора департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова уличили в получении взяток при проведении тендеров.

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