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5 декабря • обновлено в 11:32
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Смяло в лепешку: в Днепре произошло жесткое массовое ДТП. Фото

1.2т
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В Днепре 5 декабря на Набережной Заводской произошло столкновение четырех легковушек.

Из-за искореженных автомобилей посреди дороги проезд по улице сильно затруднен. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

Информатор

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По словам участников аварии, ДТП спровоцировал водитель Volvo, который внезапно вылетел на крайнюю левую полосу и протаранил впереди стоящий Ford. Далее, по принципу домино, Ford ударил Opel, а того отбросило вперед – в ВАЗ.

Самые сильные повреждения получил "американец" – смята передняя часть и практически вдавлена в салон задняя. Водитель отделался царапинами и легким испугом.

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

Информатор

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

Информатор

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Проезд по этому участку дороги проблематичен – заняты крайняя левая и вторая полосы движения в направлении ж/м Красный Камень. На месте работают патрульный экипаж и бригада скорой помощи.

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

Информатор

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

В Днепре произошло жесткое массовое ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на перекрестке улиц Генерала Пушкина и Запорожского шоссе столкнулись Suzuki и Chevrolet. В аварии пострадали мужчина и ребенок.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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