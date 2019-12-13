Слетел с дороги и перевернулся: автобус из Днепра попал в ДТП по дороге в Польшу

На Житомирщине на трассе Киев-Чоп 12 декабря перевернулся пассажирский автобус, курсировавший из Днепра в Польшу.

В результате аварии пострадали четыре человека. Больше всех "досталось" водителю, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области.

Автобус из Днепра попал в ДТП по дороге в Польшу Национальная полиция в Житомирской области

Известно, что авария случилась около 18:50 неподалеку от Новоград-Волынского. Водитель автобуса MAN не справился с управлением и слетел в кювет, где автобус лег на бок.

В автобусе находились 15 человек. В результате ДТП в больницу попали водитель, у которого диагностировали ушиб позвоночника, и трое пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.

Автобус из Днепра попал в ДТП по дороге в Польшу Национальная полиция в Житомирской области.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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