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24 сентября • обновлено в 14:17
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Скорая не успела: в Кривом Роге на шахте умер мужчина

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В Кривом Роге Днепропетровской области 23 сентября на шахте скончался рабочий.

Мужчине стало плохо во время смены. Об этом сообщает Днепроград.

В Кривом Роге мужчина скончался на шахте

В Кривом Роге мужчина скончался на шахте

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Известно, что инцидент произошел в нормальных условиях. 48-летний мужчина работал на шахте "Юбилейная". Посреди рабочего дня у него внезапно ухудшилось самочувствие. Коллеги вызвали мужчине скорую, однако тот скончался до приезда медиков.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины. В Марганце 22 сентября огонь охватил многоэтажку. В собственной квартире угорел 50-летний мужчина.

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Место
Украина Днепр
Теги
шахтеры шахты смерть
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