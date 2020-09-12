Семья из Днепра попала в трудовое рабство в России. Видео

Трое жителей Днепра – мать, отец и дочь – отправились в Россию на заработки, но вместо этого попали в трудовое рабство.

Работодатели обещали днепрянам высокую оплату за работу курьером интернет-магазина в соседнем государстве. Объявление с таким предложением 52-летняя горожанка увидела на уличном киоске, сообщает "Відкритий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшим пришлось срочно выехать в Россию, так как они якобы могли потерять предложенное им место. Наниматели дали им деньги на дорогу и рабочие телефоны. В результате дочь осталась в Москве, муж потерпевшей уехал в Липецк, а сама женщина оказалась в Рязани.

"Когда я приехала в Рязань, мне пришло сообщение, куда мне нужно подойти и забрать товар, в этом сообщении было написаны адрес железной дороги, трансформаторная будка, под будкой черная куртка и пакет. Я звоню мужу, говорю – мы куда-то вляпались, здесь или оружие, или наркотики”, – рассказала днепрянка.

Поняв, что им придется работать наркокурьерами, семья решила сбежать. Дочь и муж женщины после этого перестали отвечать на звонки. Выяснилось, что их арестовали и сильно избили, а потом – лишили свободы. Девушке дали 5,5 лет тюрьмы, мужчине – 7,5.

Самой днепрянке удалось бежать из России и вернуться домой в Днепр. Этим летом ее дочь вышла из российской тюрьмы, муж освободится в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине копы избили невиновного, выбивая признания. Медиков на место происшествия вызывала мать пострадавшего.

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