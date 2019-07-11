Продавали и употребляли: в ночном клубе под Днепром нашли партию наркотиков

В одном из ночных клубов Кривого Рога спецподразделение "КОРД" провело санкционированный обыск, в результате чего полицейские обнаружили 83 трубочки с метамфетамином.
Посетители могли приобретать и употреблять наркотики не выходя из клуба. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.
Новости
коллаж
На данный момент правоохранители выясняют причастных к незаконному распространению наркотиков. Проводятся следственные действия.
Под Днепром "накрыли" клуб
Национальная полиция
В клубе распространяли метамфетамин
Национальная полиция
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине "накрыли" международный синдикат наркоторговцев.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся