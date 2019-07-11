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Продавали и употребляли: в ночном клубе под Днепром нашли партию наркотиков

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В одном из ночных клубов Кривого Рога спецподразделение "КОРД" провело санкционированный обыск, в результате чего полицейские обнаружили 83 трубочки с метамфетамином.

Посетители могли приобретать и употреблять наркотики не выходя из клуба. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Продавали и употребляли: в ночном клубе под Днепром нашли партию наркотиков

коллаж

На данный момент правоохранители выясняют причастных к незаконному распространению наркотиков. Проводятся следственные действия.

Под Днепром "накрыли" клуб

Под Днепром "накрыли" клуб

Национальная полиция

В клубе распространяли метамфетамин

В клубе распространяли метамфетамин

Национальная полиция

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине "накрыли" международный синдикат наркоторговцев.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр наркотики полиция
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