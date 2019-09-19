Притворились работниками СБУ: в Днепре задержали опасную группировку

В Днепре разоблачили группировку вымогателей, которые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.
Банда требовала деньги от местных представителей коммерческих структур, представляясь правоохранителями, сообщили в пресс-службе государственного органа.
Задержали группировку
UA.NEWS
Как выяснилось, участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следственных полиции и "воров в законе", совершили разбой и требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов.
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой.
Также для завладения бизнесом предпринимателя злоумышленники заставляли его подписать соответствующие документы.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения бандой части суммы в размере 100 тысяч долларов.
Так, во время передачи очередного "транша" правоохранители задержали одного из участников группировки.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отметим, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
Задержали группировку
Пресс-служба СБУ
Задержали группировку
Пресс-служба СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине, выполняя задание, погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Александр Иваньков.
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