Притворились работниками СБУ: в Днепре задержали опасную группировку

В Днепре разоблачили группировку вымогателей, которые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Банда требовала деньги от местных представителей коммерческих структур, представляясь правоохранителями, сообщили в пресс-службе государственного органа.

Задержали группировку UA.NEWS

Как выяснилось, участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следственных полиции и "воров в законе", совершили разбой и требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой.

Также для завладения бизнесом предпринимателя злоумышленники заставляли его подписать соответствующие документы.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения бандой части суммы в размере 100 тысяч долларов.

Так, во время передачи очередного "транша" правоохранители задержали одного из участников группировки.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Задержали группировку Пресс-служба СБУ

Задержали группировку Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине, выполняя задание, погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Александр Иваньков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал