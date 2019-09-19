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19 сентября • обновлено в 13:32
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Притворились работниками СБУ: в Днепре задержали опасную группировку

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В Днепре разоблачили группировку вымогателей, которые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Банда требовала деньги от местных представителей коммерческих структур, представляясь правоохранителями, сообщили в пресс-службе государственного органа.

Задержали группировку

Задержали группировку

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Как выяснилось, участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следственных полиции и "воров в законе", совершили разбой и требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой.

Также для завладения бизнесом предпринимателя злоумышленники заставляли его подписать соответствующие документы.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения бандой части суммы в размере 100 тысяч долларов.

Так, во время передачи очередного "транша" правоохранители задержали одного из участников группировки.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Задержали группировку

Задержали группировку

Пресс-служба СБУ

Задержали группировку

Задержали группировку

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине, выполняя задание, погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Александр Иваньков.

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Место
Украина Днепр
Теги
Служба безопасности Украины банда
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руденко евгений
руденко евгений
один старый вор рассказывал, что ему пришлось-таки работать.Как же так? При немцах в Киеве. Те, когда ловили, то расстреливали тут же во дворах.
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