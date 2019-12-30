Приехали на вызов: в Днепре пьяный мужчина с ножом напал на медиков

В Днепре мужчина вызвал работников скорой помощи, а затем стал угрожать им ножом.

Происшествие случилось на Донецком шоссе. Причина вызова – головная боль, алкогольное опьянение и травма головы, сообщил Радий Шевченко, директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Нападение на медиков baigenews.kz

По приезду двери подъезда никто не открыл:

"После телефонного звонка спустилось пьяное животное, сказало, что просто пошутило. После чего оно достало из-за спины кухонный нож и стал им угрожать нашей бригаде", – написал Радий Шевченко на своей странице в Facebook.

На место происшествия прибыла полиция и составила протокол. А мужчину доставили в отделение.

"Сказали, что отпустят через три часа. Хочу большого штрафа за ложный вызов! Хочу заключения, пусть не долгосрочного! Хочу его еб@ло с фамилией и адресом на билбордах города с надписью: "Он поднял нож на медика "скорой помощи"!", – добавил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения напал на медиков, которые пытались помочь ему.

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