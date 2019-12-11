В Днепре на проспекте Слобожанском утром 11 декабря автомобиль Toyota протаранил Mercedes Sprinter. Последний в результате столкновения перевернулся.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, передает Dnepr.Express. На видеозаписи отчетливо видно, что микроавтобус не пропустил легковушку, движущуюся по главной дороге.

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре Dnepr.Express

Также очевидцы зафиксировали, как из перевернутого микроавтобуса выбирается человек.

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре Dnepr.Express

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как на спуске с Нового моста в Днепре группа людей перебегает дорогу в неположенном месте. Один из нарушителей, вероятно, сотрудник полиции.

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