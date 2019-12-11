Главная Новости
11 декабря • обновлено в 14:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре

870
Читать материал на украинском

В Днепре на проспекте Слобожанском утром 11 декабря автомобиль Toyota протаранил Mercedes Sprinter. Последний в результате столкновения перевернулся.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, передает Dnepr.Express. На видеозаписи отчетливо видно, что микроавтобус не пропустил легковушку, движущуюся по главной дороге.

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре

Dnepr.Express

Новости
Вылетел на встречку: в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. Фото

Также очевидцы зафиксировали, как из перевернутого микроавтобуса выбирается человек.

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре

Появилось видео с моментом жесткого ДТП с переворотом в Днепре

Dnepr.Express

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как на спуске с Нового моста в Днепре группа людей перебегает дорогу в неположенном месте. Один из нарушителей, вероятно, сотрудник полиции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Классика жанра...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги