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25 ноября • обновлено в 13:21
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Алина Рашевская

Повело на обочину: в Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом. Фото

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В Днепре в ночь на 25 ноября на Слобожанском проспекте перевернулся автомобиль Mazda.

ДТП случилось напротив ЖК "Днепровская Брама". Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

Информатор

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Известно, что Mazda двигалась по проспекту со стороны Подгородного. Водитель пристроился в правый крайний ряд, когда вдруг потерял управление и влетел в ограждение. В результате столкновения иномарка потеряла колесо и перевернулась на крышу.

На место аварии сразу направили патрульный экипаж, бригаду скорой помощи и спасателей. В происшествии никто не пострадал, водитель отделался легким испугом.

Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

Информатор

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

Информатор

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пьяный мужчина выскочил под колеса ВАЗа. От удара днепрянин разбил ногой лобовое стекло, после чего отшатнулся, ударился головой и упал.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария авто
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