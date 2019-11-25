Повело на обочину: в Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом. Фото

В Днепре в ночь на 25 ноября на Слобожанском проспекте перевернулся автомобиль Mazda.

ДТП случилось напротив ЖК "Днепровская Брама". Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом Информатор

Известно, что Mazda двигалась по проспекту со стороны Подгородного. Водитель пристроился в правый крайний ряд, когда вдруг потерял управление и влетел в ограждение. В результате столкновения иномарка потеряла колесо и перевернулась на крышу.

На место аварии сразу направили патрульный экипаж, бригаду скорой помощи и спасателей. В происшествии никто не пострадал, водитель отделался легким испугом.

Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом Информатор

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом Информатор

В Днепре произошло жуткое ДТП с переворотом Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пьяный мужчина выскочил под колеса ВАЗа. От удара днепрянин разбил ногой лобовое стекло, после чего отшатнулся, ударился головой и упал.

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