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Полиция задержала подозреваемого в убийстве 19-летней девушки под Днепром

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Полиция задержала 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве 19-летней девушки 24 июля под Днепром.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки под Днепром

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки под Днепром

ua.news

По версии парвоохранителей, подозреваемый вызвался повезти девушку после отдыха в лесу, и по дороге они поссорились.

"Во время конфликта 21-летний юноша избил девушку металлическим ключом, после чего нанес несколько ударов ножом", - считают в полиции.

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Молодой человек задержан, ему грозит ответственность по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса , которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 июля, тело 19-летней Андрианы Козинец нашли в посадке за селом Спасское Днепропетровской области.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр убийство полиция
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