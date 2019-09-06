Похищали людей и требовали деньги: в Днепре задержали особо опасных преступников

В Днепре 5 сентября задержали опасных преступников, которые похищали людей и вымогали деньги.

Полиция и бойцы спецподразделения "КОРД" задержали 5 членов организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Задержали преступников Пресс-служба ГУ НП

Так, местный житель Днепра заявил в полицию, что злоумышленники требовали от него крупную сумму денег. Расследование велось несколько месяцев.

Во время передачи первой части денег одного из лидеров группы удалось задержать, а затем по городу поймали остальных членов банды.

Как стало известно, в составе группировки были мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Курировал один из известных "воров в законе", который проживает в Турции.

Кроме этого, подобные банды работали в странах ближнего и дальнего зарубежья.

На данный момент остальные участники опасной группировки разыскиваются. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Задержали преступников Пресс-служба ГУ НП

Задержали преступников Пресс-служба ГУ НП

Задержали преступников Пресс-служба ГУ НП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре двое мужчин устроили стрельбу возле остановки общественного транспорта на Сичеславской набережной.

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