Под Днепром задержали группу квартирных воров, к которой могут быть причастны полицейские

В воскресенье, 14 июня, в Новомосковске Днепропетровской области во время полицейской спецоперации задержана организованная преступная группа квартирных воров.

На счету группировки более пяти краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории Новомосковска и района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с управлением внутренней безопасности установили, что преступная группа придерживалась строгих конспиративных мероприятий. Действовали осторожно и тщательно просчитывали каждый шаг – когда хозяев не было дома, подбирали ключи и выносили из квартир деньги и ювелирные украшения.

Под Днепром задержали группу квартирных воров Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В состав группы входило восемь человек. Возглавлял группу 24-летний житель Новомосковска. Также есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.

Сейчас трое участников группировки задержаны. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все эпизоды преступлений и роль каждого участника.

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