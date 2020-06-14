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14 июня • обновлено в 13:58
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Игорь Кравченко

Под Днепром задержали группу квартирных воров, к которой могут быть причастны полицейские

1.1т
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В воскресенье, 14 июня, в Новомосковске Днепропетровской области во время полицейской спецоперации задержана организованная преступная группа квартирных воров.

На счету группировки более пяти краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории Новомосковска и района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с управлением внутренней безопасности установили, что преступная группа придерживалась строгих конспиративных мероприятий. Действовали осторожно и тщательно просчитывали каждый шаг – когда хозяев не было дома, подбирали ключи и выносили из квартир деньги и ювелирные украшения.

Под Днепром задержали группу квартирных воров

Под Днепром задержали группу квартирных воров

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В состав группы входило восемь человек. Возглавлял группу 24-летний житель Новомосковска. Также есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.

Сейчас трое участников группировки задержаны. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все эпизоды преступлений и роль каждого участника.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разоблачили колл-центр мошенников. Сотрудники колл-центра под различными предлогами выманивали у людей деньги.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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