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11 ноября • обновлено в 15:26
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Под Днепром вооруженный водитель грузовика пытался сбежать от полиции

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Вблизи села Чистополь Днепропетровской области полицейские задержали водителя грузовика по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Под Днепром водитель грузовика пытался сбежать от полиции (иллюстрация)

Под Днепром водитель грузовика пытался сбежать от полиции (иллюстрация)

karpaty.news

Согласно сообщению, полицейские заметили грузовой автомобиль, который стоял на обочине возле лесополосы.

Правоохранители решили проверить водителя на причастность к незаконной вырубки леса, однако когда они приблизились, грузовик начал движение.

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Во время преследования водитель выбросил из салона автомобиля сумку.

Правоохранителям удалось остановить грузовик. За рулем оказался местный житель 2000 года рождения.

В сумке, которую выбросили, нашлись автомат Калашникова и 164 патрона.

Каких-либо объяснений относительно оружия мужчина не предоставил.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Полицейские обнаружили на дороге автомат и боеприпасы

Полицейские обнаружили на дороге автомат и боеприпасы

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Изъятые предметы направлены на исследование

Изъятые предметы направлены на исследование

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Водитель объяснений относительно оружия не дал

Водитель объяснений относительно оружия не дал

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что правоохранители задержали в Кривом Роге Днепропетровской области мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял автомобиль. Местный житель совершил более 20 выстрелов, а потом забаррикадировался в своем доме.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция оружие
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