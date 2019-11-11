Под Днепром вооруженный водитель грузовика пытался сбежать от полиции

Вблизи села Чистополь Днепропетровской области полицейские задержали водителя грузовика по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Согласно сообщению, полицейские заметили грузовой автомобиль, который стоял на обочине возле лесополосы.

Правоохранители решили проверить водителя на причастность к незаконной вырубки леса, однако когда они приблизились, грузовик начал движение.

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Во время преследования водитель выбросил из салона автомобиля сумку.

Правоохранителям удалось остановить грузовик. За рулем оказался местный житель 2000 года рождения.

В сумке, которую выбросили, нашлись автомат Калашникова и 164 патрона.

Каких-либо объяснений относительно оружия мужчина не предоставил.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Полицейские обнаружили на дороге автомат и боеприпасы Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Изъятые предметы направлены на исследование Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Водитель объяснений относительно оружия не дал Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что правоохранители задержали в Кривом Роге Днепропетровской области мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял автомобиль. Местный житель совершил более 20 выстрелов, а потом забаррикадировался в своем доме.

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